Актёр Борис Щербаков предложил условно-досрочно освободить Ефремова
Александр Чеков
Александр Чеков
17:34, 10 января 2022
Михаил ЕфремовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Актёра Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, можно условно-досрочно освободить. С таким предложением выступил народный артист России Борис Щербаков в эфире программы «Судьба человека».
В своё время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила, — заявил Щербаков.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.
Против уменьшения срока заключения и перевода актёра из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности Ефремова для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП водителя-курьера Сергея Захарова.