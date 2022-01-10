Актёр Борис Щербаков предложил условно-досрочно освободить Ефремова

Актёра Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, можно условно-досрочно освободить. С таким предложением выступил народный артист России Борис Щербаков в эфире программы «Судьба человека».

В своё время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила, — заявил Щербаков.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.

15 сентября 2021 года Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить Ефремову приговор в виде 7,5 года лишения свободы. Об этом суд просили в том числе 46 деятелей культуры, вступившихся за артиста: Александр Домогаров, Сергей Безруков, Константин Хабенский и другие.

Против уменьшения срока заключения и перевода актёра из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности Ефремова для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП водителя-курьера Сергея Захарова.