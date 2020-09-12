В Петергофе придавленный столбом автомобиль остался без водителя

https://static.news.ru/photo/f9f1d32a-f665-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

В городе Петергофе Ленинградской области автомобиль Lada Kalina, придавленный бетонным столбом, почти сутки простоял без какой-либо информации от хозяина.

Машина стоит у дороги на Астрономической улице возле заправки, работники которой отмечают, что никто не торопится забрать автомобиль, застрявший под столбом вечером 13 сентября, пишет портал «Невские новости».

Пользователи социальной сети «ВКонтакте», где была сделана публикация об инциденте, отмечают, что для такой аварии машина «легко отделалась».

Очень повезло. Столбы запросто могут снести даже Ланд Крузер, — отмечают они.

Информации о том, каким образом столб упал на автомобиль, нет.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за аварии с участием большегруза высыпавшиеся банки с пивом перекрыли движение на трассе М-1 «Дон».