https://static.news.ru/photo/6da9d076-385a-11ea-ad58-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsvps.ru

Инспекторы Россельхознадзора вернули в Чили партию испорченного кижуча весом 22,5 тонны. Товар прибыл в Большой порт Петербурга и должен был отправиться в московскую фирму, которая занимается поставками морепродуктов.

Как передают «Невские новости», при проверке замороженной рыбы специалисты почувствовали сильный запах гари. Осмотр показал, что коробки, в которые был упакован товар, обгорели, а сам кижуч имеет испорченный вид.

Инспекторы приняли решение отправить всю рыбу назад.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор снял с реализации почти 340 тонн рыбы и рыбной продукции за девять месяцев, с января по сентябрь 2019 года. По санитарно-химическим показателям не прошло 0,05% проб, по микробиологическим — 4,9%, паразиты обнаружились в 1,72% проб рыбы и морепродуктов, физико-химическую проверку не прошли 5,28%.