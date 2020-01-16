Инспекторы Россельхознадзора вернули в Чили партию испорченного кижуча весом 22,5 тонны. Товар прибыл в Большой порт Петербурга и должен был отправиться в московскую фирму, которая занимается поставками морепродуктов.
Как
Инспекторы приняли решение отправить всю рыбу назад.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор снял с реализации почти 340 тонн рыбы и рыбной продукции за девять месяцев, с января по сентябрь 2019 года. По санитарно-химическим показателям не прошло 0,05% проб, по микробиологическим — 4,9%, паразиты обнаружились в 1,72% проб рыбы и морепродуктов, физико-химическую проверку не прошли 5,28%.
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