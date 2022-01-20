В Петербурге заявили, что для уборки снега не хватает 10 тысяч дворников

Для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников. Об этом сообщил председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов, добавив, что убираться во дворах мешают припаркованные автомобили, пишет «Фонтанка».

Если исходить из норматива, то, наверное, это около 10 тысяч человек, которых нам не хватает на сегодняшний день. Но, если исходить из технической потребности, которую мы сейчас подсчитываем, я думаю, речь будет идти о гораздо меньших цифрах, которые нам ещё предстоит определить, сколько же всё-таки людей нужно для того, чтобы качественно и своевременно убрать наши внутриквартальные территории, — заявил Зотов.

Он также напомнил про запаркованные машинами дворы. В частности, при наличии техники, которой впору убирать взлётно-посадочную полосу, приходится возвращаться к маленькому трактору и дворнику в жёлтом жилете с лопатой, который за трактором подбирает. Он допустил, что возможна дополнительная регламентация парковки во дворах.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети заказали видеооткрытку с танцующими африканцами губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В рамках задания танцоры пригласили чиновника к себе в гости, так как у них снега нет. Пользователи таким образом раскритиковали губернатора за некачественную уборку снега в городе за последние несколько лет.