В Петербурге запретили лекцию филолога, назвав её «врагом России»

Власти Петербурга отменили лекцию «Акционизм и религия» филолога Елены Волковой в Музее Анны Ахматовой. Местный комитет по культуре назвал специалистку «врагом России» из-за якобы «антироссийских заявлений». По мнению Волковой, всё началось с июньской лекции, которая вызвала неоднозначную реакцию. Об этом пишет «Север. Реалии» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Прихожу в кабинет директора, а мне говорят — у нас очень плохие новости, звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы — враг России, делаете какие‑то антироссийские заявления, но какие — не сказали, — рассказала филолог.

По её словам, все началось именно с лекции «Акционизм и религия». Из-за неоднозначной реакции публики было решено провести её повторно с широким обсуждением. Тем не менее, в комитете культуры Санкт-Петербурга, по всей видимости, посчитали такое мероприятие «опасным».

Что общего между фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, «Святой Девой Марией» Криса Офили и панк-молебном Pussy Riot? Церковь обвинила их в кощунстве, как обвиняла Франсуа Рабле и «Битлз», Джона Донна и Уильям Блейка, — говорится в анонсе.

В музее Ахматовой подтвердили факт звонка и рекомендаций «в категоричной форме» отказать в проведении мероприятия. Тем не менее, лекция пройдёт уже 25 сентября, но в другом месте.

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