В Петербурге закрыли несколько станций метро из-за бесхозного предмета

https://static.news.ru/photo/eae73e96-63bc-11eb-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin/wikipedia.org

Станции метрополитена Санкт-Петербурга были закрыты в результате обнаружения бесхозного предмета.

Так, речь идёт о станциях «Пушкинская» и «Звенигородская». В настоящее время поезда проезжают их без остановок. Некоторое время назад по аналогичной причине была закрыта станция «Площадь Восстания». Также по техническим причинам не работают «Чернышевская» и «Невский проспект», передаёт «Интерфакс».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Как минимум 1502 человека задержаны, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Наибольшее число задержанных в Москве, где за два часа с начала акции увели 307 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (147 задержанных), на третьем — Владивосток (117). Санкт-Петербург оказался только на пятом месте (97), однако в Северной столице, в отличие от Владивостока, мероприятие началось совсем недавно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции протеста был задержан мужчина, который ударил сотрудников Росгвардии.