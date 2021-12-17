В Петербурге загорелся строящийся на заводе «Северная верфь» корабль

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В Санкт-Петербурге на заводе «Северная Верфь» загорелся строящийся корвет «Проворный», пострадали три человека. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях, — говорится в сообщении.

Состояние одного пострадавшего мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное. Об этом рассказали в скорой помощи. Источник в силовых структурах города сообщил, что горящий корабль ещё не передан флоту.

Он строится и экипажа у него нет, — сказал он.

Завод «Северная верфь» занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединённую судостроительную корпорацию. На верфи в настоящее время строятся корветы «Гремящий» и «Проворный».

Ранее стало известно, что ремонт единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» перенесли на год. По предварительным данным, работам помешали погодные условия.