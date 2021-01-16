Летевшего встречать Навального журналиста задержали в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6e0e92e2-58af-11eb-9ca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный вечером 17 ноября возвращается в Москву. В Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылетать в столицу, чтобы встретить блогера в аэропорту Внуково.

Задержали на стойке регистрации, явно специально долго регистрировали, ждали полицию. Сначала транспортная, проверка документов, потом из главка. Сказали, поступил КУСП (Книга учёта сообщений о преступлениях — NEWS.ru), что я, возможно, организатор или участник массовых беспорядков в Москве, — приводит слова Френкеля РБК.

Журналист сообщил, что его доставили в 51-й отдел полиции. Комментариев со стороны ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу пока не последовало.

Рейс авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться в 19:20 по московскому времени. В связи с этим Прокуратура Москвы сообщила, что «публичное мероприятие» 17 января в московском аэропорту Внуково не согласовано с властями. Там предостерегли от участия в «несанкционированных массовых мероприятиях».

В свою очередь, администрация аэропорта Внуково сообщила, что не сможет содействовать в организации работы СМИ из-за эпидемиологической ситуации в стране. Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта аккредитацию, чтобы встретить прилетающего в Россию 17 января оппозиционера Алексея Навального.

В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров.

Как писал NEWS.ru, главный редактор издания «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов спрогнозировал, что будет с Навальным по возвращении в Россию. Журналист уверен, что блогера никто не будет задерживать в аэропорту Внуково.