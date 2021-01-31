В Петербурге задержали подозреваемого в применении насилия к бойцу ОМОНа

https://static.news.ru/photo/783385d8-63cd-11eb-b342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали участника несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, подозреваемого в применении насилия по отношению к бойцу ОМОНа. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошёл на Пионерской площади. Подозреваемый не менее двух раз ударил кулаком в голову бойца ОМОНа, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан мужчина <...>. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, — говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов решил пообщаться с участниками акции протеста. Протестующие окружили парламентария, стали выкрикивать оскорбления в его адрес, а потом принялись смеяться над ним.