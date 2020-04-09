В Петербурге за сутки выздоровели 10 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2a48af7a-7a4d-11ea-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки в Санкт-Петербурге вылечили от коронавируса 10 человек. Общее число выздоровевших в Северной столице составляет 53 человека.

За сутки на COVID-19 обследованы 8,8 тысячи жителей города. Инфекция выявлена в 44 случаях. Кроме того, двое ранее заразившихся скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Петербурга.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли — 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели — свыше 330 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выздоровели 43 пациента. Всего с начала распространения инфекции из столичных больниц выписаны более 300 человек.