В Петербурге выдадут QR-коды переболевшим COVID-19 неофициально

Жители Санкт-Петербурга, которые перенесли коронавирус, не обращаясь к врачу, и смогут это подтвердить ПЦР- или антиген-тестом, могут получить QR-коды. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передаёт «Фонтанка».

По его словам, в качестве подтверждения перенесённого заболевания не будут приниматься справки о наличии в крови антител. Граждане, у которых имеется ПЦР-тест или результат на антиген, могут предоставить документы в ближайшую поликлинику. Тесты будут рассмотрены комиссией.

Если комиссия посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесённое заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр, — сказал Лисовец.

По состоянию на 2 ноября о введении для посещения общественных мест системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый не ранее полугода назад COVID-19, объявили 85 российских регионов. В семи регионах систему ещё не запустили. Это Республика Алтай, Брянская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, Томская области и Калмыкия. Там требование о QR-кодах заработает до середины декабря.

Информация о том, при посещении каких мест россиянам понадобятся QR-коды, размещена на карте ограничений портала стопкоронавирус.рф.