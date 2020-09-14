В Петербурге во дворах и на газонах появились странные грибы

https://static.news.ru/photo/e1f06c4a-f6a7-11ea-a52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dieter Hopf/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие жители Санкт-Петербурга заметили, что в последнее время в городе стали появляться неизвестные им грибы, и это не благородные подберёзовики или лисички, а вызывающие опасения и своим видом напоминающие ядовитые поганки.

Первым делом беспокоиться стали мамы, ведь эти грибы начали появляться во дворах на газонах рядом с детскими площадками. Одна из жительниц Выборгского района пожаловалась, что не знает, какие это грибы, но в её дворе их появилось очень много.

Растут даже вдоль забора, который огораживает нашу площадку, где я обычно гуляю с сыном. Конечно, детей к этим грибам никто не подпускает, но ведь бывает, что ребята постарше, которые возвращаются из школы, ради интереса, хулиганства потрогают их, потом случайно руки в рот потянут или глаза почешут, — рассказала Наталья «Невским Новостям» .

Она отметила, что никто из соседей не может точно сказать, опасны они или нет. Помимо мамочек, обеспокоены появлением странных грибов в Северной столице и владельцы собак. Во время прогулок со своими питомцами, как рассказала хозяйка шпица Галина Ивановна, они стараются не отпускать их с поводка и не дают животным их обнюхивать.

Грибы эти все газоны заполонили. Мне кажется, что-то вроде поганок. И так постоянно за собакой приходится следить, чтобы не сожрал какой-нибудь отравы, а тут ещё и эти выросли, — отметила собеседница.

Развеял опасения петербуржцев член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов. Он успокоил петербуржцев и призвал их не бояться «грибного нашествия».

Всё это навозники, типа рассеянного. Они не ядовиты, угрозы абсолютно не представляют. Даже съедобны, но ввиду малого размера пищевой ценности не имеют. Для навозников важна плодородная почва. Все газоны Петербурга отлично подходят, это не какая-нибудь кислотная городская среда, — объяснил эксперт.

При этом миколог всё-таки предупредил, что, гуляя с детьми, бдительность лучше не терять. Дело в том, что навозники не опасны, но в городе есть и те грибы, которые лучше обходить стороной.

Самой часто встречающейся во дворах Петербурга разновидностью является свинушка тонкая. Её опасность в том, что она является супернакопителем цезия-137, а также «содержит опасное вещество, которое разрушает почки человека». При этом, как отметил Трофимов, в городе можно найти и благородные грибы. Например, на Васильевском острове много шампиньонов, а во дворах и на садовых участках можно поздней осенью увидеть усеянные зимними опятами пеньки. Однако миколог не рекомендует употреблять такие грибы в пищу из-за того, что они выросли в черте города.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог рассказала о полезных рецептах блюд из грибов.