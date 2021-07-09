В Петербурге велосипедисты устроили акцию протеста

В Петербурге велосипедисты легли у Смольного в знак протеста. Таким образом участники акции пытались привлечь внимание к своей незащищённости на дорогах, пишет «Подъём».
В мероприятии
Культура вождения, правила дорожного движения и инфраструктура здесь такие, что находиться на улицах небезопасно абсолютно для всех: для пешеходов, велосипедистов и даже автомобилистов, — говорится в петиции.
Протестующие потребовали предоставить приоритет в городском движении пешеходам. Следом должны идти велосипедисты и лишь в последнюю очередь автомобилисты.
Ранее сообщалось, что в Красноярске пассажир такси прямо из окна автомобиля обстрелял группу велосипедистов.
Компания велосипедистов передвигалась по городу, когда с ними поравнялся автомобиль такси. В какой-то момент, по словам потерпевших, машина начала их подрезать, а после пассажир высунулся из окна и принялся стрелять по компании.