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В Петербурге велосипедисты устроили акцию протеста

15:40, 11 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Петербурге велосипедисты легли у Смольного в знак протеста. Таким образом участники акции пытались привлечь внимание к своей незащищённости на дорогах, пишет «Подъём».

В мероприятии приняли участие более 20 человек. Они уложили свои двухколёсные транспортные средства рядом с собой на асфальт. При этом организаторы создали петицию на Change.org, в которой отмечено, что 11 км велодорожек для такого крупного города — это позор.

Культура вождения, правила дорожного движения и инфраструктура здесь такие, что находиться на улицах небезопасно абсолютно для всех: для пешеходов, велосипедистов и даже автомобилистов, — говорится в петиции.

Протестующие потребовали предоставить приоритет в городском движении пешеходам. Следом должны идти велосипедисты и лишь в последнюю очередь автомобилисты.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пассажир такси прямо из окна автомобиля обстрелял группу велосипедистов.

Компания велосипедистов передвигалась по городу, когда с ними поравнялся автомобиль такси. В какой-то момент, по словам потерпевших, машина начала их подрезать, а после пассажир высунулся из окна и принялся стрелять по компании.

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