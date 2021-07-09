В Петербурге велосипедисты устроили акцию протеста

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Российский и советский художник Олег Целков умер во Франции, где проживал с конца 1970-х годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на друзей и родных почившего.

Дочь художника Ольга отметила, что творец скончался незадолго до своего дня рождения. Через несколько дней ему бы исполнилось 87 лет. Причины смерти Целкова неизвестны, однако уточняется, что незадолго до этого...