В Петербурге в рамках дел о хищениях при уборке наледи задержали 6 человек

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали шестерых человек в рамках расследования уголовных дел о хищениях при уборке снега и льда на улицах города, передаёт REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне стало известно о возбуждении порядка 20 уголовных производств по данному факту.

Пять человек [задержаны] в Василеостровском районе и один в Адмиралтейском районе, — сказал собеседник агентства.

8 февраля стало известно о возбуждении почти двух десятков уголовных дел о хищениях при уборке снега в Санкт-Петербурге. Проверке подверглись как независимые пoдрядчики, так и жилкомсервисы.

До этого более 60 адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий посетили сотрудники отделов экономической полиции города. Проверке подверглись и многочисленные подрядчики организаций. В обысках участвовало около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБРа.