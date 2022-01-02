В Петербурге в новогоднюю ночь прошёл рейд против нелегальных мигрантов

В ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники ГУ МВД провели в Санкт-Петербурге масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе него было задержано более 1000 человек, сообщает 47news. Всего было составлено около 200 протоколов за различные нарушения. Часть из задержанных выдворят на родину.

Нелегалов вылавливали на Невском проспекте, возле Дворцовой площади. В итоге около тысячи человек доставили в полицейские участки для составления протоколов.

В рейде участвовали полицейские разных районов города, куда свозились задержанные, так как отделы УМВД по Центральному району не могли вместить всех доставленных. На автобусах они уезжали в Выборгский, Приморский, Калининский, Фрунзенский и Невский районы, где уже проходили проверку.

В ГУ МВД напомнили, что подобные мероприятия проходят в городе каждый Новый год.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Москвы, решившие прогуляться в новогоднюю ночь по улицам, отметили непристойное поведение мигрантов. В районе делового центра «Москва-Сити» группы молодых людей из ближнего зарубежья ходили с криками «Аллаху акбар».

А в подмосковном Троицке дворник-мигрант попытался изнасиловать женщину. Приезжий из Средней Азии напал на 38-летнюю женщину в Троицке в новогоднюю ночь. Её спас случайно проходящий мимо мужчина. После того как мигрант был обезврежен, его сдали полицейскому патрулю.