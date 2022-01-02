В Петербурге в новогоднюю ночь прошёл рейд против нелегальных мигрантов

В ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники ГУ МВД провели в Санкт-Петербурге масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе него было задержано более 1000 человек, сообщает 47news. Всего было составлено около 200 протоколов за различные нарушения. Часть из задержанных выдворят на родину.
Нелегалов
В рейде участвовали полицейские разных районов города, куда свозились задержанные, так как отделы УМВД по Центральному району не могли вместить всех доставленных. На автобусах они уезжали в Выборгский, Приморский, Калининский, Фрунзенский и Невский районы, где уже проходили проверку.
В ГУ МВД напомнили, что подобные мероприятия проходят в городе каждый Новый год.
Ранее сообщалось, что некоторые жители Москвы, решившие прогуляться в новогоднюю ночь по улицам, отметили непристойное поведение мигрантов. В районе делового центра «Москва-Сити» группы молодых людей из ближнего зарубежья ходили с криками «Аллаху акбар».
А в подмосковном Троицке дворник-мигрант попытался изнасиловать женщину. Приезжий из Средней Азии напал на 38-летнюю женщину в Троицке в новогоднюю ночь. Её спас случайно проходящий мимо мужчина. После того как мигрант был обезврежен, его сдали полицейскому патрулю.