В Петербурге в аномальную жару включили отопление

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга жителям одного из домов включили отопление, несмотря на аномальную жару. Об этом пишет «Фонтанка».
Один из жильцов дома
В диспетчерской службе изданию рассказали, что на текущий момент ведутся плановые работы по промывке труб. Процедуру проводят по установленному графику. Сотрудница диспетчерской посетовала, что понимает недовольство жильцов, однако тоже ничего сделать не может. Она пообещала передать информацию специалисту. Работы продлятся до середины дня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд