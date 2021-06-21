В Петербурге в аномальную жару включили отопление

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга жителям одного из домов включили отопление, несмотря на аномальную жару. Об этом пишет «Фонтанка».

Один из жильцов дома рассказал , что батареи «шпарят» с самого утра. При этом отопление включили не только в его подъезде, но и по всему дому. Местные жители звонят в компанию «Жилкомсервис», однако добиться отключения отопления пока не могут.

В диспетчерской службе изданию рассказали, что на текущий момент ведутся плановые работы по промывке труб. Процедуру проводят по установленному графику. Сотрудница диспетчерской посетовала, что понимает недовольство жильцов, однако тоже ничего сделать не может. Она пообещала передать информацию специалисту. Работы продлятся до середины дня.