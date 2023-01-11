В Петербурге усилят патрулирование рек из-за любителей зимней рыбалки

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

В Санкт-Петербурге усилят патрулирование рек и озер из-за любителей зимней рыбалки, сообщили в Смольном. Как пишут СМИ, с начала года с замерзших водоемов города спасатели вывели 80 человек, еще девятерых сотрудники МЧС спасли в ходе рейдов. Официальный запрет о выходе на лед в Петербурге при этом действует до 15 января.

Нарушителям установленных правил грозят привлечением к административной ответственности и штрафами в размере от одной до пяти тысяч руб­лей, — сообщает издание.

Как уточнили в МЧС, чаще всего в опасные ситуации на воде попадают рыбаки. Так, 3 января сотрудники поисково-спасательной службы спасали семерых рыбаков в районе Финского залива. Лед треснул, и любители зимней рыбалки не могли самостоятельно выбраться на берег. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

В Смольном добавили, что запрет о выходе на лед могут продлить после 15 января. Такое решение будет принято, если лед не станет достаточно прочным по результатам метеорологических исследований и заключениям спасателей. Сейчас в городе работают 18 спасательных станций, сотрудники которых занимаются контролем за водоемами и реками.

В Саратове 6 января спасатели эвакуировали 13 рыбаков с дрейфующей льдины. Любители зимней рыбалки оказались в километре от берега на большой льдине. Им удалось самостоятельно вызвать спасателей к месту происшествия.