В Петербурге украли бюст рэпера Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/b32d01c8-775f-11eb-8c7b-96000091f725_660.jpg Фото: plavncktwitt/twitter.com

Недолго простоял в магазине Санкт-Петербурга на Кирочной улице бюст рэпера Моргенштерна. 25 февраля его украл неизвестный молодой человек.

Об инциденте в социальной сети рассказала продавец по имени Дарья.

На видео с камер наблюдения можно заметить, как молодой мужчина в чёрной куртке с опущенным на лицо капюшоном зашёл в магазин и попросил у консультанта показать футболку большого размера. Продавец ушла за ней на склад, а в это время парень схватил бюст исполнителя и выбежал с ним из магазина.

Ранее блогер Илья Плавник, который заказал изготовить бюст рэпера Моргенштерна, рассказал, во сколько это ему обошлось. Ходили слухи, что бюст стоит 60 тысяч рублей. Илья на это заметил, что памятник обошёлся ему гораздо дороже — в полмиллиона рублей. Блогер заявил также, что готов сотрудничать с властями родины рэпера — Башкирии. Илья обратился к Министерству культуры Башкортостана, которое, как он напомнил, эффективно развивает современное искусство в регионе, с предложением совместными силами открыть музей Моргенштерна. Ведь сейчас он в одиночку несёт все затраты, писал NEWS.ru.