В Петербурге у 82-летней мамы ливийского пленного отняли квартиру

https://static.news.ru/photo/1ff47a00-fa85-11ea-a840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга отняла квартиру у 82-летней мамы россиянина, попавшего в плен к террористам. Женщина не подписала бумаги о вступлении в наследство.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идёт о матери Максима Шугалея — российского социолога, год назад попавшего вместе с переводчиком в плен к террористам в Ливии. Во время этих событий умер его отец.

На фоне этого его 82-летняя мама Валентина не подписала бумаги о вступлении в наследство, из-за чего квартира в Выборгском районе Петербурга отошла районной администрации. Женщина не знала об этом, и продолжала вносить квартплату, пока однажды не увидела на двери извещение о том, что она больше в квартире не проживает.

Валентина уже подала заявление в прокуратуру. Также, по данным Mash, сейчас идёт судебный процесс, касательно законности передачи квартиры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в российском МИД не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения об освобождении двух россиян в Ливии. Речь идёт о задержанных в мае 2019 года Максиме Шугалее и Самире Суэйфане.