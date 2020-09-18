В Петербурге у 82-летней мамы ливийского пленного отняли квартиру

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга отняла квартиру у 82-летней мамы россиянина, попавшего в плен к террористам. Женщина не подписала бумаги о вступлении в наследство.
По
На фоне этого его 82-летняя мама Валентина не подписала бумаги о вступлении в наследство, из-за чего квартира в Выборгском районе Петербурга отошла районной администрации. Женщина не знала об этом, и продолжала вносить квартплату, пока однажды не увидела на двери извещение о том, что она больше в квартире не проживает.
Валентина уже подала заявление в прокуратуру. Также, по данным Mash, сейчас идёт судебный процесс, касательно законности передачи квартиры.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в российском МИД не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения об освобождении двух россиян в Ливии. Речь идёт о задержанных в мае 2019 года Максиме Шугалее и Самире Суэйфане.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен