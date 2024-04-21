В Петербурге трое вахтовиков до смерти избили земляка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое работников-вахтовиков были задержаны полицией по подозрению в избиении до смерти своего земляка в Петербурге, сообщает пресс-служба полиции. Сообщение об этом поступило в полицию Кингисеппского района в пятницу, 19 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Полицейские обнаружили тело 45-летнего рабочего со множественными синяками и ссадинами в общежитии дома 29 по Ижорской улице в деревне Вистино. Трое задержанных — земляки погибшего в возрасте 28, 37 и 45 лет, они работают на одном предприятии вахтовым методом. Сообщается, что двое из задержанных ранее были судимы за аналогичные преступления.

Ранее сообщалось, что в Бурятии убили главу села Тунка Таисию Леонтьеву. По предварительным данным, женщину застрелил из ружья собственный муж. Подозреваемого задержали. Леонтьева занимала должность главы сельской администрации с 2018 года.

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