В Петербурге рассмотрят дело о непристойном фото на фоне храма

Мировой судья Центрального района Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего Андрея Курдова, обвиняемого в оскорблении чувств верующих. В ходе мониторинга правоохранители нашли в Сети фотографию, на которой обвиняемый вместе с другом стоят на фоне храма Спаса на Крови со спущенными штанами. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

Друзья были обнажены ниже пояса. Курдов демонстрировал голые ягодицы, его друг сделал фото анфас, — сообщает издание.

Из материалов дела следует, что обвиняемый выражал неуважение к обществу путём глумления на фоне культового здания. Сделанное у Спаса на Крови фото молодые люди разместили в соцсетях. Максимальное наказание по ч.1 ст.148 УК РФ — лишение свободы на cрок до года либо штрaф в размере до 300 тысяч рублей.

29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.