В Петербурге суд отказал матери больного ребёнка в препарате за $2 млн

https://static.news.ru/photo/81800066-e9cb-11ea-b732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск местной жительницы Светланы Гепаловой, который та подала к комитету по здравоохранению города. Женщина требовала обеспечить её сына самым дорогим лекарством в мире — американским препаратом «Золгенсма».

Одна инъекция стоит более $2 млн. Средство не зарегистрировано в России.

Ребёнок Гепаловой болен спинальной мышечной атрофией (СМА), при которой у человека постепенно утрачиваются моторные функции. По словам матери малыша, использовать американское средство вместо одобренного на территории страны препарата «Спиназа» ей рекомендовали медики.

Для моего сына такой препарат жизненно необходим. На протяжении восьми месяцев мы вели переписку с Минздравом, предоставляли им документы, но никаких рекомендаций, назначений мы не получили. Последняя наша инстанция была судом, — цитирует Гепалову РБК.

Разница в применении зарегистрированного в России препарата «Спиназа» и незарегистрированного средства «Золгенсма» заключается в том, что инъекции первого необходимо делать всю жизнь, в то время как второй достаточно использовать всего один раз. Однако есть важный нюанс: сделать это необходимо до того, как больному ребёнку исполнится два года. Сын Гепаловой достигнет этого возраста 2 сентября.

Отказ суда удовлетворить требования матери малыша основан на решении консилиума врачей, которые не рекомендовали применение американского препарата, сообщает в Telergam объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Лечащий врач пояснила суду, что сейчас у пациента наблюдается положительная динамика на других лекарствах, и, если менять препараты (нежелательно при наличии положительной динамики), то между их введением должен пройти срок — минимум четыре недели, — сказано в сообщении.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что лекарство было актуально использовать в феврале и апреле, а не сейчас.