В Петербурге резко вырос спрос на детские коляски

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Жители Санкт-Петербурга после ослабления режима самоизоляции бросились скупать детские коляски. В городе возник настоящий ажиотаж на этот товар.

Объявлений о продаже и покупке колясок на сайте Avito стало на 11% больше, пишут «Невские новости» со ссылкой на данные маркетологов. Спрос вырос на 53%.

При этом, вопреки законам рынка, такая ситуация не отразилась на ценах. Коляску в Петербурге можно приобрести в среднем за 7,2 тысячи рублей.

Издание отмечает, что спрос начал расти с мая, когда было объявлено о первых послаблениях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские производители детских колясок пожаловались на нелегальный импорт со стороны китайских и европейских компаний. По словам представителей бизнеса, чиновники в регионах о проблеме знают, но бездействуют.