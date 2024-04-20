В Петербурге ребенок съел мамины антидепрессанты и попал в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка в Санкт-Петербурге была госпитализирована в тяжелом состоянии после отравления антидепрессантами. Инцидент произошел в жилом доме на Двинской улице, сообщает портал Peterburg2.

По предварительной информации, ребенок болел ОРВИ и находился дома с матерью. Девочка случайно приняла антидепрессанты из домашней аптечки, которые принимала ее мать. В настоящее время устанавливаются обстоятельства этого случая. Пострадавшую экстренно доставили в Филатовскую больницу, ее состояние медики оценили как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье женщина, которая лечилась у психиатра, угостила девочку булочкой с крысиным ядом. В результате происшествия ребенок был доставлен в Республиканский центр матери и ребенка с подозрением на отравление. Инцидент произошел утром 9 апреля в Екатерининском парке, когда родители ненадолго упустили дочь из виду.

Силовики задержали 34-летнюю подозреваемую, которая, по данным правоохранителей, угощала отравленными булочками и других детей. Известно, что она также наблюдалась у нарколога и состоит на учете как неблагополучный родитель.