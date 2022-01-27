В Петербурге рассказали подробности отравления после процедуры в больнице

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали около официальной государственной границы с Украиной в районе села Куйбышево трёх журналистов российских средств массовой информации. Как сообщили ТАСС, у них не было специальных пропусков. Им грозит административная ответственность.

В непосредственной близости от границы, около села Куйбышево Ростовской области, пограничниками задержаны трое сотрудников российских средств массовой информации. Составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной...