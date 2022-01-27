В Петербурге рассказали подробности отравления после процедуры в больнице
Жена погибшего рассказала о рентгене с барием, после которого умер её муж
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:14, 27 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Санкт-Петербурга Александра рассказала изданию «Фонтанка», как ее муж скончался после прохождения гастроскопии в консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса. Как сообщается, мужчин стало плохо в самом начале процедуры, когда он выпил стакан воды с сульфатом бария — это специальное контрастное вещество, позволяющее получить более подробные снимки. По словам супруги, мужу становилось всё хуже в течение дня. По ее словам, вечером она вызвала скорую, но мужчину спасти не удалось.
Ещё не допил, как стало плохо. Во время рентгена становилось всё хуже. Помощь ему не предложили. Домой приехал около трёх часов дня. Он шатался, сразу лёг, примерно через час началась рвота. Выходил белый порошок, настолько тяжёлый, что оставался в сливе после того, как спускали воду. Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую, — говорит женщина.
Ранее сообщалось, что в диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге три пациента скончались после проведения обследования, ещё трое реанимированы. Как сообщается, пострадавшим пациентам проводили исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария. Также сообщается, что следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура следит за ходом расследования.