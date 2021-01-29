В Петербурге протестующий ударил сотрудника Росгвардии

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В Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции протеста мужчина выбежал из толпы и ударил сотрудника Росгвардии.

Через несколько мгновений толпа протестующих граждан прикрыла собою нападавшего. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

По оперативной информации, актуальной на 13:30 мск, задержаны 1009 граждан. На первое место по числу людей в автозаках вышла Москва — 142 человека. На втором месте Владивосток, там 113 задержанных. Далее в первой пятёрке Новосибирск (93), Красноярск (91) и Пермь (40).

Ранее NEWS.ru писал, что несогласованная акция протеста в Санкт-Петербурге сопровождается драками манифестантов с полицейскими.

Несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов отмечены на Сенной площади. Полиция применила слезоточивый газ. О количестве пострадавших в столкновениях данных пока нет.