В Петербурге протестующие высмеяли вышедшего к ним депутата Милонова

https://static.news.ru/photo/baad6454-63c5-11eb-af87-fa163e074e61_660.jpg Фото: rasstriga/t.me

В Санкт-Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов решил пообщаться с участниками акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Протестующие окружили парламентария, стали выкрикивать оскорбления в его адрес, а потом принялись смеяться над ним.

Видео курьёзного случая опубликовал Telegram-канал « Расстрига ».

Ранее сообщалось, что несогласованная акция протеста в Санкт-Петербурге сопровождается драками манифестантов с полицейскими. Несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов отмечены на Сенной площади. Полиция применила слезоточивый газ. О количестве пострадавших в столкновениях данных пока нет.

Во многих городах России 31 января продолжается акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

По последним данным, как минимум 2119 человек задержали силовики по всей России на акциях в поддержку Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных). Всего задержания проходили в 79 городах страны, писал NEWS.ru.