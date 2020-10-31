В Петербурге прошла панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем

https://static.news.ru/photo/5c45e8f8-1b4c-11eb-828e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

На территории Санкт-Петербурга в субботу прошла панихида по жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом. 31 октября 2015 года самолёт Airbus A321, летевший из Шарм-эль-Шейха в город на Неве, потерпел крушение. Катастрофа унесла жизни 224 человек.

Пять лет спустя в Петербурге снова провели панихиду по жертвам крушения воздушного судна. На церемонии слово взял настоятель будущего храма в память о погибших при авиакатастрофе Сергий Кубышкин.

На сердце тяжело, на сердце больно. В этот день, в 07:14 утра, ровно пять лет назад злой человеческий умысел стал причиной гибели наших ангелов. Сегодня мы здесь с вами молимся об упокоении невинно убиенных, — приводит слова священнослужителя РИА Новости.

На панихиду, которая началась в Троице-Измайловском соборе, пришли родственники погибших. Они принесли с собой фотографии потерянных близких. Многие из них рассказали, что узнали о смерти родных уже в аэропорту, когда приехали встречать родственников с рейса.

Как ранее писал NEWS.ru, Московский городской суд отказался увеличить страховые выплаты родным жертв в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, рассказал адвокат Игорь Трунов.

В сентябре 2018-го Замоскворецкий районный суд взыскал свыше 30 млн рублей с авиакомпании «Когалымавиа» в пользу семей погибших. Единовременные выплаты варьировались от 50 тысяч до 1 млн рублей. Также в феврале 2018-го Арбитражный суд столицы признал перевозчика банкротом.