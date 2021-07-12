В Петербурге продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры продлены в Санкт-Петербурге до конца октября. Сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки, сообщает ТАСС.

Постановление подписал губернатор города Александр Беглов. С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждений и предприятий «должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».

По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения, — говорится в сообщении.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 609 688 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 574 016 человек, умерли 21 519. За последние сутки в городе зафиксировали 1874 случая заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости в Москве, который фиксируют медики, можно считать предпосылкой к третьей волне COVID-19.

Учёные считают, что вирус универсален и способы его распространения не зависят от географического положения. Медики отметили, что россиянам не стоит больше тянуть с вакцинацией, потому что от её темпов будет зависеть и дальнейшее распространение COVID.