https://static.news.ru/photo/2b57be6c-6dd0-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантинные меры для культурных и спортивных заведений продлены в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса. Постановление 24 марта подписал губернатор Александр Беглов.

До 30 апреля в городе действует мораторий на культурные, спортивные, досуговые, зрелищные и другие массовые мероприятия. Кроме того, закрыты театры, музеи, кинотеатры, галереи, зоопарки и аквапарки.

С 26 марта ограничен доступ в бассейны и фитнес-центры. Исключения предусмотрены для людей, которые «проходят подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства» или представляют сборную команду России.

До 30 апреля приостанавливаются досуговые мероприятия в помещениях с участием более 50 человек. С 26 марта по 30 апреля то же самое относится к мероприятиям в торгово-развлекательных центрах. Закрыты фуд-корты, за исключением заведений с отдельным залом для обслуживания, но для них работает ограничение в 50 посетителей, передаёт «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям России в связи с ситуацией с коронавирусом. Он рассказал, что власти не планируют закрывать Северную столицу, но попросил туристов повременить с поездками в город. Глава региона считает, что приезд туристов может быть опасен как для города, так и для самих граждан.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.