https://static.news.ru/photo/be397e6c-606c-11ea-bc1c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайте объявлений появилось предложение купить носок, якобы принадлежащий президенту России Владимиру Путину. Продавец утверждает, что нашёл его при уборке в люксовом номере отеля Sheraton в Нижнем Новгороде, где глава государства ночевал 10–11 октября.

Охрана у него в номере не ночевала, дежурили около двери. Перед заселением сотрудники проверяли каждый квадратный миллиметр. Носок 100% Владимира Путина. Коллекционная модель, — говорится в объявлении.

Стоимость лота — 100 тысяч рублей, однако продавец готов к торгу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете продают старую визитку Владимир Путина. Она представляет собой небольшой фрагмент плотной бумаги с координатами председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности нынешний глава государства работал в 90-х годах. За лот обладатель хочет 2 млн рублей.