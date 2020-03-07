На сайте объявлений появилось предложение купить носок, якобы принадлежащий президенту России Владимиру Путину. Продавец утверждает, что нашёл его при уборке в люксовом номере отеля Sheraton в Нижнем Новгороде, где глава государства ночевал 10–11 октября.
Охрана у него в номере не ночевала, дежурили около двери. Перед заселением сотрудники проверяли каждый квадратный миллиметр. Носок 100% Владимира Путина. Коллекционная модель, — говорится в объявлении.
Стоимость лота — 100 тысяч рублей, однако продавец готов к торгу.
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете продают старую визитку Владимир Путина. Она представляет собой небольшой фрагмент плотной бумаги с координатами председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности нынешний глава государства работал в 90-х годах. За лот обладатель хочет 2 млн рублей.
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