В Петербурге приостановили работу музеи, театры и рестораны

https://static.news.ru/photo/42d0a56e-4a79-11eb-acb4-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Elena Dunn/Global Look Press

В Санкт-Петербурге из-за коронавируса временно приостановлена работа музеев, театров и ресторанов. Кафе, рестораны и бары не будут работать с 30 декабря по 3 января. С 4 января по 10 января предприятиям общественного питания будет запрещено принимать посетителей с 19:00 до 06:00 утра.

Как пояснили городские власти, ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Заведения культуры — музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк — будут закрыты с 30 декабря по 10 января. Также запрещается проведение автобусных экскурсий и проведение любых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек, пишет РИА Новости.

В городе по-прежнему продолжает действовать запрет на работу фуд-кортов в торговых центрах. При этом по согласованию с властями кафе и рестораны c 25 декабря по 10 января могут открыть зимние террасы для посетителей.

В начале декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период. По его словам, власти вынуждены заботиться о здоровье как местных жителей, так и гостей. Елин добавил, что Эрмитаж и Русский музей не будут работать в новогодние каникулы.

По данным на 30 декабря, жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 599 человек. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 56 426 летальных исходов. Больше всего смертей подтверждены в Санкт-Петербурге (78), в Москве (72) и в Ростовской области (27).

Также за минувшие 24 часа в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Выздоровели 29 235 пациентов, писал NEWS.ru.