Одну из улиц Петербурга предложили назвать в честь Жириновского

Одну из улиц в исторической части Санкт-Петербурга предложили назвать в честь главы ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося сегодня. Об этом «Невским Новостям» заявила председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева. Она добавила, что на этой улице находится приёмная партии, которую возглавлял политик.

Мы хотели бы переименовать улицу Маркина и назвать её в честь Владимира Жириновского, как раз на этой улице в Петроградском районе города располагается приёмная партии ЛДПР, — говорится в сообщении.

По словам Замaраевой, такая инициатива уже обсуждалась в кулуарах партии, однако её не одобрили. Она подчеркнула, что поcле известия о кончине Жириновского этот вопрос необходимо поднять снова.

Расположенную в Петроградском районе улицу Маркина назвали так в 1939 году в честь матроса Балтийского флота, революционера и участника Гражданской войны Николая Маркина. До этого она называлась Олонецкой в честь карельского города, а также Кронверкским и Кузнечным переулками.

Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. О смерти политикa спикер ГД Вячеслав Володин сообщил во время пленарного заседания 6 апреля. После этого началась минута молчания.