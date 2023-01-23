Посетители КФС подрались с кассирами из-за ведра курицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге посетители KFC устроили конфликт с сотрудниками общепита из-за долгого ожидания заказа, сообщает Telegram-канал RT. В конфликте участвовало несколько людей. Один из гостей заведения перепрыгнул через стойку ожидания заказов и пригрозил одному из сотрудников словам: «Ведро курицы отдал сюда, пока я тебя не изнасиловал!».

По словам очевидцев, пока мужчины и девушка угрожали работникам заведения, охрана никак не реагировала на происходящее. Финал истории конфликта неизвестен.

Ранее у ночного клуба Loft Hall вблизи станции метро «Автозаводская» на юге Москвы 15 посетителей заведения подрались с сотрудниками охраны. Конфликт начался в здании клуба, и впоследствии перетек на улицу. Менее чем за минуту участники принялись разнимать друг друга.

В ноябре в Воронеже посетители ресторана «Альтштадт» подрались с сотрудниками частного охранного предприятия. Сотрудники ЧОП приехали по вызову администрации заведения после того, как гости сорвали флаг Германии, объяснив свой поступок тем, что «в наше время ему не место в России». В ходе драки сотрудники ЧОП применили газовые баллончики, после чего принялись избивать всех без разбора.