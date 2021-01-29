В Петербурге полиция применяет электрошокеры против протестующих

В городах России продолжаются несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Санкт-Петербурге полиция применяет против протестующих электрошокеры.
Мужчину при задержании ударили электрошокером, у него судороги. Его поливают водой и пытаются откачать, — сообщает RTVI.
31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.
По оперативной информации, актуальной на 13:30 мск, задержаны 1009 граждан. На первое место по числу людей в автозаках вышла Москва — 142 человека. На втором месте Владивосток, там 113 задержанных. Далее в первой пятёрке Новосибирск (93), Красноярск (91) и Пермь (40).
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии развернули на Трубной площади в Москве полевую кухню, чтобы все желающие могли выпить чай. По словам представителя ведомства, в ближайшее время Росгвардия начнёт угощать прохожих горячим напитком. Вход на площадь перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции.