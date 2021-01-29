В Петербурге полицейские задержали мужчину, который ударил росгвардейцев

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В Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции протеста был задержан мужчина, который ударил сотрудников Росгвардии.

Некоторое время назад появилась информация о том, что один из участников акции выбежал из толпы и ударил правоохранителей по каскам. После этого он бросился бежать. Нападавший попытался скрыться в толпе, однако его удалось задержать, передаёт РЕН ТВ. По словам очевидцев, от удара у одного росгвардейца треснуло забрало.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста в Москве направляются в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где находится политик Алексей Навальный. Люди колоннами идут от Комсомольской площади, куда пришли после перекрытия многих центральных улиц и станций метро.