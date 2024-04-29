Первокурсница из Петербурга отравилась психотропами и попала в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетняя первокурсница из Санкт-Петербурга попала в реанимацию из-за отравления психотропными веществами. Девушку нашли в клубе Aurora concert hall на концерте Пусикиллера, передает Telegram-канал Mash.

По словам матери, она разрешила дочери, которая учится в колледже на парикмахера, посетить вечеринку. Около девяти вечера студентку нашли в клубе в неадекватном состоянии. Девушка в тяжелом состоянии попала в детскую городскую больницу № 5. В настоящий момент медики помогают пострадавшей прийти в себя.

Школьница в Балашихе ранее отравилась после употребления алкогольного напитка. Подросток со своим другом выпила несколько стаканов с колой. Затем пара отправилась на прогулку, в ходе которой девочке стало плохо. Школьница села на скамейку с затрудненным дыханием и начала терять сознание.

Прибывшая на место скорая забрала пострадавшую в Филатовскую детскую больницу. Врачи констатировали острое отравление алкоголем и сильную интоксикацию. Позднее с ней провели профилактическую беседу. Также пострадавшей грозит штраф в размере до 1500 рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.