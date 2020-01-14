В Санкт-Петербурге чиновники пересчитали число гомосексуалистов и наркоманов, проживающих в городе. Обнародовать статистику было решено в рамках доклада о профилактике ВИЧ.
По данным главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в зону риска заболеваемостью ВИЧ попадают 10,5 тыс. мужчин, практикующих однополый секс.
Корреспонденту Znak.com в комитете по здравоохранению
Ранее в Санкт-Петербурге в очередной раз не разрешили провести ЛГБТ-парад. В учреждении отметили, что в заявках активистов были нарушения, которые не соответствовали отдельным пунктам федерального законодательства РФ, писал NEWS.ru.
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