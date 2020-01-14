https://static.news.ru/photo/a1ccb1c6-36ce-11ea-9091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге чиновники пересчитали число гомосексуалистов и наркоманов, проживающих в городе. Обнародовать статистику было решено в рамках доклада о профилактике ВИЧ.

По данным главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в зону риска заболеваемостью ВИЧ попадают 10,5 тыс. мужчин, практикующих однополый секс.

Корреспонденту Znak.com в комитете по здравоохранению пояснили , что при подсчётах числа геев в Петербурге они пользовались методикой Минздрава. Как заявили в пресс-службе, это 0,18% от численности населения. В ведомстве также отметили, что их самих смущает данная цифра, но официальные методы никто не отменял.

Ранее в Санкт-Петербурге в очередной раз не разрешили провести ЛГБТ-парад. В учреждении отметили, что в заявках активистов были нарушения, которые не соответствовали отдельным пунктам федерального законодательства РФ, писал NEWS.ru.