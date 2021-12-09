В Петербурге педагога заподозрили в развращении подростков

В Санкт-Петербурге задержан педагог, который подозревается в совершении развратных действий в отношении 13-летних мальчиков. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает «Подъём». Мужчина уже был судим за подобное преступление, но скрыл это при трудоустройстве.

Речь идёт об учителе биологии школы № 1 Московского района Петербурга. О его домогательствах к учащимся рассказала полиции мать одного из школьников. Расследование в отношении педагога ведёт СКР. Пока известно о двух потерпевших.

По сведениям местных СМИ, учитель уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление в 2008 году. Тогда он получил условный срок. Однако при устройстве на работу в школу № 1 он предоставил документы об отсутствии судимости.

У нас есть все справки. Все сотрудники, которые принимаются в наше образовательное учреждение, приходят со справками об отсутствии судимости. У нас не могут работать сотрудники без этой справки, — сказали изданию в администрации школы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 76-летнего тренера по тхэквондо, которого заподозрили в развращении малолетних учеников. По данным полиции, он совершал развратные действия в отношении детей в 2014–2017 годах во время работы в оздоровительном лагере в Выборге.