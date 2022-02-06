В Петербурге педагога уволили за стихи репрессированных поэтов

В Санкт-Петербурге учительницу одной из городских гимназий уволили за то, что во время урока она прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса. Директриса образовательного учреждения после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум. Об этом пишет Readovka.

Школьная администрация считает, что Введенский и Хармс — «враги народа» и «пособники фашистов», заслуженно схваченные в свое время НКВД. Учительница Серафима Сапрыкина попыталась напомнить разгневанной директрисе Светлане Лебедевой, что литераторы уже были оправданы посмертно, однако это не спасло ситуацию.

И даже завуч, ранее поддержавшая идею такого урока, вступаться за коллегу не стала — чтоб самой под горячую руку 80-летней директрисы не попасть. В итоге педагог написала заявление по собственному и покинула гимназию в конце 2021, — говорится в сообщении.

Позднее Сапрыкина рассказала о произошедшем в декабре инциденте в соцсетях. Она отметила, что после произошедшего «новый 1937-ой» стал «на шаг ближе к нам и нашим детям». Педагог выразила мнение, что о подобных случаях нужно рассказывать, иначе ситуация может в дальнейшем обернуться неприятными последствиями.

В сентябре власти Петербурга отменили лекцию «Акционизм и религия» филолога Елены Волковой в музее Анны Ахматовой. В местном комитете по культуре назвали лектора «врагом России» из-за «антироссийских заявлений».