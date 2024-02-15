В Петербурге отменили решение о депортации журналистки из Афганистана Суд в Петербурге отказал в депортации журналистки Кобры Хассани в Афганистан

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд отменил решение о депортации журналистки Кобры Хассани из Афганистана, информирует объединенная пресс-служба судов города. Ходатайство защиты подсудимой было удовлетворено.

Адвокат Хассани заявила, что журналистка содержится в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти (ЦВСИГ) уже более шести месяцев. Кроме этого, она находится под подпиской о невыезде за незаконное пересечение российской границы.

Согласно решению суда, депортация Хассани невозможна, а дальнейшее удержание в ЦВСИГ следует рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод. По результатам слушания журналистку освободили из центра временного содержания, а ранее вынесенное постановление Кировского районного суда по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ было отменено.

До этого Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища журналистке из Афганистана, покинувшей страну после прихода к власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам юриста, точная причина отказа миграционной службы неизвестна.

Кобра Хассани является одним из фигурантов дела о незаконном пересечении границы. В 2022 году она с соотечественниками была задержана сотрудниками ФСБ РФ на пути к Большому порту в Санкт-Петербурге, откуда иностранцы планировали добраться морем до Евросоюза.