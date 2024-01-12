В Петербурге отменили показ спектакля по мотивам произведения Акунина Readovka: в Петербурге отменили показ спектакля «1881» по роману Бориса Акунина

Фото: Александринский театр

Telegram-канал Readovka сообщает, что в Александринском театре Санкт-Петербурга отменили показ постановки «1881» по мотивам произведения писателя Бориса Акунина. По его данным, организаторы обещают вернуть средства за приобретенные ранее билеты.

Readovka сообщает, что театр должен был с 12 по 14 января показать несколько спектаклей по роману Акунина, однако всем зрителям, планировавшим посетить постановку, теперь приходят письма на электронную почту от театра, в которых говорится об отмене представления.

До этого в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) отменили все спектакли по произведениям Акунина. Из репертуара исчезли постановки «Эраст Фандорин» и обе части «Инь и Ян» (белая и черная версии). Отмечалось, что на эти постановки пожаловались общественники. При этом в Министерстве культуры сказали, что театр вправе сам выбирать репертуар, однако постановки убрали после жалобы.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В то же время комиссия Госдумы, которая занимается расследованием вмешательства иностранных стран во внутренние дела России, обратилась к Минюсту РФ с запросом признать писателя иностранным агентом. По сообщению комиссии, для этого решения есть все основания.