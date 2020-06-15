В Петербурге отменили карантин в общежитии для иностранных студентов

https://static.news.ru/photo/1cef0c26-af12-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В общежитии для иностранных студентов № 13 Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) был отменён режим карантина. На протяжении трёх недель 500 учащихся находились в изоляции из-за выявленного коронавируса у одного из студентов.

Как передаёт ТАСС, с 22 мая в общежитии был запрещён вход и выход всех проживающих. Доставлять продукты питания и товары первой необходимости помогали волонтёры. Врачи круглосуточно следили за состоянием здоровья студентов. По решению руководства вуза всем учащимся общежития была оказана единовременная материальная выплата.

Похожая ситуация сложилась в общежитии Уфимского юридического института МВД. Там иностранные студенты заявляют, что на протяжении двух месяцев они заперты в здании. Для поездок за продуктами им выделяются микроавтобусы. Студенты недовольны, потому что с 12 мая в Уфе разрешены прогулки, а их до сих пор не выпускают. Они неоднократно обращались к руководству института, на что получали одинаковый ответ: «Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю», писал NEWS.ru.

В знак протеста учащиеся пригрозили голодовкой: они не посещают столовую и отказываются ходить в магазин за продуктами.

Ранее президент Владимир Путин оценил действия властей в борьбе с коронавирусом. Он уверен, что властям страны удалось действовать на опережение в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии. Когда принимались решения о введении ограничений, было понятно, что такие действия приведут к снижению деловой активности, экономики, а также доходов и благополучия граждан, отметил глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.