В Петербурге оценили долю заболевших COVID-19 после прививки

После прививки от COVID-19 в Санкт-Петербурге заболели менее 2% процентов граждан. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Его слова приводит портал «Невские новости».

Если привитый человек заболеет, что бывает крайне редко, то переносит болезнь легко и в подавляющем большинстве случаев не нуждается в кислородной поддержке, — цитирует его издание.

Эксперт добавил, что в больницу вакцинированный от корoнавируса пациент может попасть только при наличии тяжёлой сопутствующей патологии. По словам Лисoвца, у привитого человека шансы заболеть СOVID-19 в 20 раз меньше, чем у непривитoго.

Он также отметил, что у медицинского сообщества города не осталось сомнений в том, что российские вакцины являются мощным защитным барьером на пути распространения инфекции.

Выяснилось, что среди привитых «Спутником V» заболели 1,8%. Среди привитых «ЭпиВакКорoной» заразились коронавирусом 6% сделавших оба укола. Самый низкий показатель заболеваемости у препарата «КовиВaк» — 0,9%.

Ранее стало известно, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие признаки будут свидетельствовать об окончании пандемии коронавируса. По словам эксперта, такими критериями в первую очередь будут прекращение смертей от COVID-19 и преобладание числа выздоравливающих людей. Также должно сократиться количество пациентов, которые переносят коронавирус в тяжёлой форме. Кроме этого, у большинства стран должен сформироваться коллективный иммунитет.