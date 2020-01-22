Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что у гражданина Китая, ранее госпитализированного в Пулково, в ходе исследований не было обнаружено следов коронавируса.
У гражданина Китая не подтвердился коронавирус. Анализы готовы, у него обычная ОРВИ, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал госпитализацию пассажира рейса из Шанхая с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) обычным медицинским процессом.
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