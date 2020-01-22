Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательств иностранных государств во внутренние дела РФ может пригласить для дачи разъяснений представителей информагентства Bloomberg в связи с их публикациями о возможном роспуске Госдумы.

Возможно, мы пригласим Bloomberg в комиссию, чтобы они объяснили, откуда они это взяли, почему они это сделали, — сообщил ТАСС член комиссии Адальби Шхагошев. По словам Шхагошева, американское новостное агентство...