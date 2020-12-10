Власти Петербурга назвали условия смягчения ограничений по COVID

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В Санкт-Петербурге смягчат ограничения по COVID-19 в случае, если улучшится эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.

По его словам, власти города следят за ситуацией вместе с Роспотребнадзором.

Если ситуация будет улучшаться, то, безусловно, город пойдет навстречу, потому что экономика для нас крайне важна, — сказал Соловейчик.

По распоряжению руководства города, бары и рестораны в Санкт-Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января работа общепита будет приостановлена полностью. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Кроме того, с 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с распространением коронавируса в Москве, вероятно, начала стабилизироваться, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что в регионах ситуация запаздывает на 2–3 недели по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом.