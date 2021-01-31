В Петербурге на акции протеста раздался хлопок, напоминающий взрыв петарды

https://static.news.ru/photo/63da84a8-63c1-11eb-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_spb

В Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции протеста раздался хлопок, напомнивший очевидцам характерный звук взрыва петарды. Об этом сообщает РИА Новости.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Как минимум 2119 человек задержали силовики по всей России на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Ранее NEWS.ru писал, что станции метрополитена Санкт-Петербурга были закрыты в результате обнаружения бесхозного предмета.

Так, речь идёт о станциях «Пушкинская» и «Звенигородская». В настоящее время поезда проезжают их без остановок. Некоторое время назад по аналогичной причине была закрыта станция «Площадь Восстания». Также по техническим причинам не работают «Чернышевская» и «Невский проспект».