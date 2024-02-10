В Петербурге мужчина похитил экс-возлюбленную и попал под уголовку «Mash на Мойке»: в Петербурге мужчина вместе с братом похитил экс-возлюбленную

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге молодой человек, заручившись поддержкой брата, похитил свою бывшую девушку для выяснения отношений, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении злоумышленников.

Как стало известно каналу, 31-летний Михаил взял с собой из Воронежа младшего двоюродного брата и подкараулил девушку у квартиры на Адмиралтейском канале в Петербурге. Отмечается, что пострадавшая возвращалась домой после работы вместе с коллегой, девушки работали в одном баре и были соседками. По информации канала, брать засунули жертв в машину и увезли в квартиру в Колпино.

После этого мужчина отправил брата с подругой своей бывшей возлюбленной обратно в Петербург. Как пишет канал, оставшись наедине с девушкой, он отвел ее на чердак, где бил и угрожал ножом. По данным канала, подруга пострадавшей успела вызвать полицию, оперативники задержали сначала брата, а затем и инициатора преступления.

Ранее попытка похищения семилетней девочки произошла в Стерлитамаке. Первоклассница возвращалась из школы вместе с братом, когда за ними начал идти мужчина в балаклаве. Зайдя за угол, он схватил школьницу и попытался утащить ее с собой, однако брат выхватил сестру из рук похитителя.