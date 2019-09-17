https://static.news.ru/photo/57ccf572-d945-11e9-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Shiva/Wikipedia Commons

Городской суд Санкт-Петербурга взыскал 500 тысяч рублей с медицинской части ФСИН после смерти в СИЗО «Кресты» Евгения Романова из-за того, что ему не оказали медпомощь.

Компенсацию присудили его матери Ирине Султановой.

Апелляционная инстанция увеличила размер выплаты, которую назначил Куйбышевский районный суд, на 300 тысяч рублей.

Как заявил «Дождю» адвокат «Зоны права» Виталий Черкасов, по причине того, что данная сумма не соответствует практике Европейского суда по правам человека, защита планирует обжаловать решение суда.

У Романова было диагностировано психическое расстройство. Полицейские задержали его в июле 2015 года, усомнившись в его трезвости.

Его доставили в наручниках в отделение и в ходе досмотра обнаружили при нём непрозрачный пакет. Однако сам Романов утверждал, что при обыске на улице этого пакетика не было.

Его обвинили в незаконном обороте наркотиков и отправили в СИЗО, где спустя пять месяцев он умер из-за сердечной недостаточности и нарушения ритма сердца.

Как ранее писал News.ru, Следственный комитет установил, что на видео, где заключённого в следственном изоляторе «Кресты-2» жестоко избивают, телесные повреждения подделаны с помощью краски.