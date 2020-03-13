https://static.news.ru/photo/7ce9716a-650d-11ea-b034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за угрозы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге и Ленобласти решено ввести режим повышенной готовности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объединят усилия для профилактики в регионе вируса, пишет РИА Новости.

В частности, в Петербурге и Ленобласти будет введён карантинный режим в стационарах, проведут дополнительную подготовку медперсонала, ограничат численности массовых мероприятий, также власти будут мониторить ситуацию с обеспечением противовирусными препаратами и ценами на них.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 13 марта, коронавирусом заразились более 131 тысячи человек, скончались почти 5 тысяч. За последние сутки в России зафиксировали шесть новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19 на территории РФ. В Петербурге официально подтверждены два случая инфекции, завезённые из Италии.